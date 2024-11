Real Madrid-Milan, formazioni ufficiali: riecco Leao e Tomori. C'è Musah alto a destra

Ecco le formazioni ufficiali di Real Madrid - Milan, quarta giornata della League Phase di Champions League

Come annunciato anche in conferenza stampa da Paulo Fonseca, la grande novità è il ritorno di Rafa Leao dal 1'. Per dare maggiore equilibrio alla squadra - confermato Pulisic trequartista centrale - è stato scelto Yunus Musah sull'out opposto. Lo statunitense comporrà la catena destra con Emerson Royal, che si riprende una maglia da titolare dopo aver riposato contro il Monza. Altro ritorno dal 1' quello di Fikayo Tomori, gli cede il posto Pavlovic.

Il Real Madrid ha annunciato il suo undici iniziale con grande anticipo. Sciolto l'unico vero ballottaggio che era a centrocampo: Carlo Ancelotti sceglie Luka Modric e lascia in panchina Camavinga. Come prevedibile, panchina per Rodrygo così come l'ex rossonero Brahim Diaz. Attacco pertanto formato da Kylian Mbappé e Vinicius Junior.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Modric, Tchouaméni; Bellingham; Mbappé, Vinicius. A disp. Fran Gonzalez, Sergio Mestre, Camavinga, Rodrygo, Arda Guler, Endrick, Vallejo, Ceballos, Fran Garcia, Brahim Diaz. All. Carlo Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. A disp. Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano; Loftus-Cheek; Abraham, Camarda, Chukwueze, Okafor. All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: Vinčić (Slovenia)

ASSISTENTI: Klančnik e Kovačič (Slovenia)

IV UFFICIALE: Jug (Slovenia)

VAR: Van Boekel (Olanda)

AVAR: Martins (Portogallo)

La classifica aggiornata di Champions League

1.⁠ ⁠Aston Villa 9 (d.r. +6)

2.⁠ ⁠Liverpool 9 (d.r. +5)

3.⁠ ⁠Manchester City 7 (d.r. +9)

4.⁠ ⁠Monaco 7 (d.r. +5)

5.⁠ ⁠Brest 7 (d.r. +5)

6.⁠ ⁠Leverkusen 7 (d.r. +5)

7.⁠ ⁠Inter 7 (d.r. +5)

8.⁠ ⁠Sporting 7 (d.r. +4)

9.⁠ ⁠Arsenal 7 (d.r. +3)

10.⁠ ⁠Barcellona 6 (d.r. +7)

11.⁠ ⁠Dortmund 6 (d.r. +6)

12.⁠ ⁠Real Madrid 6 (d.r. +4)

13.⁠ ⁠Benfica 6 (d.r. +3)

14.⁠ ⁠Juventus 6 (d.r. +2)

15.⁠ ⁠Lille 6 (d.r. +1)

16.⁠ ⁠Feyenoord 6 (d.r. -1)

17.⁠ ⁠Atalanta 5 (d.r. +3)

18.⁠ ⁠Stoccarda 4 (d.r. -1)

19.⁠ ⁠PSG 4 (d.r. -1)

20.⁠ ⁠Celtic 4 (d.r. -2)

21.⁠ ⁠Sparta Praga 4 (d.r. -2)

22.⁠ ⁠Dinamo Zagabria 4 (d.r. -5)

23.⁠ ⁠Bayern Monaco 3 (d.r. +3)

24.⁠ ⁠Girona 3 (d.r. 0)

25.⁠ ⁠Milan 3 (d.r. -1)

26.⁠ ⁠Club Brugge 3 (d.r. -4)

27.⁠ ⁠Atletico Madrid 3 (d.r. -5)

28.⁠ ⁠PSV 2 (d.r. -2)

29.⁠ ⁠Bologna 1 (d.r. -4)

30.⁠ ⁠Shakhtar 1 (d.r. -4)

31.⁠ ⁠RB Lipsia 0 (d.r. -3)

32.⁠ ⁠Sturm Graz 0 (d.r. -4)

33.⁠ ⁠Stella Rossa 0 (d.r. -9)

34.⁠ ⁠Salisburgo 0 (d.r. -9)

35.⁠ ⁠Young Boys 0 (d.r. -9)

36.⁠ ⁠Slovan Bratislava 0 (d.r. -10)

Il programma di martedì 5 novembre

18:45 PSV - Girona

18:45 Slovan Bratislava - Dinamo Zagabria

21:00 Bologna - Monaco

21:00 Celtic - RB Lipsia

21:00 Dortmund - Sturm Graz

21:00 Lille - Juventus

21:00 Liverpool - Bayer Leverkusen

21:00 Real Madrid - Milan

21:00 Sporting - Manchester City

Il programma di mercoledì 6 novembre

18:45 Club Brugge - Aston Villa

18:45 Shakhtar Donetsk - Young Boys

21:00 Bayern Monaco - Benfica

21:00 Feyenoord - Salisburgo

21:00 Inter - Arsenal

21:00 PSG - Atletico Madrid

21:00 Sparta Praga - Brest

21:00 Stella Rossa - Barcellona

21:00 Stoccarda - Atalanta