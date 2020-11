Rebic, un ritorno fondamentale: il croato è imprescindibile per il Milan

Se per la squadra di Stefano Pioli l'inizio della nuova stagione è stato magico, per Ante Rebic lo è stato sicuramente meno. Dopo aver saltato (per squalifica) le prime tre partite stagionali di qualificazione ai gironi di Europa League contro Shamrock Rovers, Bodo Glimt e il pazzo match vinto ai rigori contro il Rio Ave, l'attaccante croato ha dovuto saltare le sfide contro Spezia, Inter, Celtic, Roma e Sparta Praga a causa di un infortunio al gomito rimediato nella vittoria contro il Crotone. Tornato disponibile nel match contro l'Udinese, in cui mister Pioli gli ha concesso minuti importanti, Ante, molto probabilmente, troverà spazio già dal 1' contro il Lille.

RITORNO - Il ritorno di Rebic, protagonista insieme a Ibrahimovic nella seconda parte della scorsa stagione, sarà la "nuova" arma a disposizione di Stefano Pioli che, con lui, Leao e Hauge, avrà l'imbarazzo della scelta sulla fascia sinistra. Il croato vuole riprendersi la maglia da titolare in quella zona di campo, ha grande fame e tanta voglia di fare bene e di tornare ad essere decisivo.

DOPPIO RUOLO - Oltre che da esterno, Ante Rebic, quando Pioli vorrà dare un po' di riposo a Ibrahimovic, può giocare anche da punta centrale. In questa stagione lo abbiamo visto da centravanti nella partita contro il Crotone, proprio quella in cui il croato si è infortunato al gomito. Una partita in cui il classe '93 è risultato abbastanza in ombra, anche se è bastato un lampo per conquistarsi il rigore che Kessie ha poi realizzato. Mister Pioli ripone molta fiducia in Ante e può contare, quindi, anche sulla sua versatilità.