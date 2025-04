Rebus allenatore, questa volta non si può sbagliare: il sogno Conte, la suggestione Ancelotti e le opzioni Italiano e Allegri

Nel cuore dei tifosi rossoneri, certe storie non finiscono mai davvero. Carlo Ancelotti è una leggenda vivente per il Milan: da calciatore simbolo di un’epoca gloriosa, a tecnico capace di portare il club sul tetto d’Europa, per ben due volte. Oggi, mentre la panchina del Diavolo cerca una nuova guida, il suo nome torna a circolare con una certa vena di romanticismo. Suggestione? Nostalgia? O il desiderio di riaccendere la fiamma di un passato vincente? Per ora, è solo un sogno, ma nel calcio, si sa, anche i sogni possono diventare realtà.

Addio Real: ciclo finito a Madrid

Come riportato questa mattina, La Gazzetta dello Sport che spiega che al momento è solo una semplice suggestione, non c'è nulla di concreto nè con i rossoneri, nè con la Roma, altra sua ex squadra da calciatore, e possibile nuova suggestione per il futuro di Re Carlo. Così, il ciclo di Carletto in Spagna, sembrerebbe essere finito, con l'uscita anticipata dalla Champions che ha fatto traballare ancora di più la sua panchina che già non era stabile da tempo. Non è un mistero che il suo nome sia stato accostato spesso anche al Brasile, con la Federcalcio verdeoro che lo corteggia da tempo e lo vorrebbe alla guida della nazionale brasiliana al prossimo Mondiale. In passato, Ancelotti non ha mai nemmeno escluso la possibilità di chiudere la sua carriera da allenatore.

Non solo Ancelotti: Allegri, Italiano e il sogno Conte

Visto il futuro di Sergio Conceiçao, ormai lontano da Milano (a meno di clamorosi ribaltoni), il Milan dovrà prendere un nuovo allenatore. Il tempo stringe, e come prima cosa la questione dedicata al nuovo ds dovrà, per forza, prender quota nelle intenzioni della dirigenza. Infatti, la prima decisione che dovrà prendere il nuovo ds riguarderà proprio la panchina del Milan. Se venisse scelto Tare, i due principali indiziati per diventare il nuovo allenatore del Diavolo sarebbero Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Il primo è attualmente libero, mentre il secondo, che l'albanese voleva già alla Lazio, sta guidando il Bologna ed è in piena lotta per conquistare un posto in Champions League. E il sogno Conte? Il sogno di tutti, sì. L'attuale tecnico del Napoli rappresenterebbe un enorme passo avanti per riportare il Milan a compere in Italia. Figura forte, forse alle volte un po' pesante, ma decisamente vincente. Il Milan, questa volta non potrà sbagliare allenatore.