"Regolamento UEFA Licenze per Club e Sostenibilità Finanziaria", Milan avvantaggiato dal percorso intrapreso da Elliott

MilanNews.it

© foto di Uff. Stampa Milan

Nella giornata odierna ci sono stati due annunci, uno del Milan e uno della UEFA, che in qualche modo si intersecano fra loro. I rossoneri hanno comunicato la sponsorizzazione con Konami per i kit training. L’accordo avrà una durata di 7 anni e, come appreso da MilanNews.it, ha un valore di 45 milioni di euro complessivi. Soldi importanti che andranno ulteriormente ad aumentare la voce dei ricavi da sponsorizzazioni, cresciute nell’ultimo anno. In questa direzione – in tempi di Covid, che ha visto molti Club arretrare sotto un profilo commerciale e brand – il Milan ha stretto oltre 25 partnership a partire da agosto dello scorso anno: tra le ultime Wefox, Gatorade, Lete, SIRO, il nuovissimo brand di altissimo profilo nella ricezione e nel wellness diventato poche settimane fa Official Hotel Partner, Bitmex come primo sponsor di manica nella storia del club quest’estate, EXPO 2020 Dubai, evento all’interno del quale il Club ha aperto anche una academy per tutti i ragazzi tra i 6 e i 14 anni nello Sport, Fitness e Benessere Hub di Expo.

Non solo dal punto di vista commerciale, il brand Milan va a gonfie vele anche dal punto di vista dell'immagine, sia in Italia che all'estero: nella giornata di ieri è stata reso noto lo studio del gruppo di analisi e ricerche di mercato YouGov, “FootballIndex”, che restituisce annualmente una graduatoria riguardo a come vengono percepiti in vari brand calcistici nel mondo. Il nome del Milan va fortissimo sia in Italia che nel resto del mondo e specialmente in due paesi dai mercati molto rilevanti come USA e Cina. In America, il Milan si posiziona in ottava posizione dietro ai maggiori club inglesi, i due principali spagnoli e il Bayern, con un punteggio complessivo di 5.9 che supera di gran lunga quello fatto registrare nella relazione precedente di 3.1. In Cina, il brand Milan è secondo solo a Real e Barcellona, mantenendosi stabile sul coefficiente di 15.3 che è lo stesso dell’anno passato.

Dopo un decennio di buio il Milan quindi sta iniziando a vedere la luce non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico-finanziario grazie all'enorme lavoro di Ivan Gazidis e il team che si occupa dell'area commerciale: il club punta ad un percorso virtuoso che porterà all'autosostenibilità, e soprattutto a farsi trovare pronti per il nuovo FFP, denominato dalla UEFA "regolamento UEFA Licenze per Club e Sostenibilità Finanziaria", approvato proprio oggi dal Comitato Esecutivo dell'ente di Nyon. Tra i punti più importanti troviamo per la prima volta i club soggetti a controlli sui costi di squadra. La regola sul controllo dei costi limita la spesa per gli stipendi di giocatori e allenatori, i trasferimenti e le commissioni degli agenti al 70% delle entrate del club. (L'attuazione graduale vedrà la percentuale al 90% nel 2023/2024, all'80% nel 2024/2025 e 70% nel 2025/2026). Questo requisito fornisce una misura diretta tra i costi della squadra e le entrate per incoraggiare maggiori costi legati alla performance e limitare l'inflazione di mercato dei salari e dei trasferimenti. Il processo decisionale durante la stagione delle licenze porrà maggiore enfasi sull'aggiornamento finanziario delle informazioni, inclusa la finestra di mercato estiva prima dell'inizio delle competizioni UEFA per club.

Regole più al passo con i tempi rispetto al vecchio FPF, il Milan, che anche quest'anno vedrà praticamente dimezzato il proprio rosso in bilancio, lavora ormai da tempo nella direzione tracciata oggi dalla UEFA: i risultati stanno arrivando, e siamo solo all'inizio. A tal proposito l'ad rossonero ivan Gazidis, contattato da Reuters, ha spiegato: "Come club, la nostra strategia ha la sostenibilità finanziaria al suo centro e stiamo già prendendo provvedimenti per garantire che saremo in piena conformità con le nuove regole".