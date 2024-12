Reijnders: "Rinnovo? Non ho ancora firmato ma siamo sulla buona strada. Una bella ricompensa che il Milan vuole darmi"

Intervenuto lunedì durante il programma in onda sui canali di Ziggo Sport Rondo, Tijjani Reijnders ha dato degli importanti aggiornamenti in merito alle trattative per il suo rinnovo di contratto con il Milan:

"Non ho ancora firmato, deve ancora succedere, ma siamo sulla buona strada. È una bella ricompensa che il Milan vuole darmi. Estendere il contratto dopo un anno non capita spesso. Il Milan è un grande club in cui giocare. È bello vedere l'apprezzamento".

Reijnders e il feeling con la città di Milano: "In questo momento mi sento molto bene. Ovviamente questo mi aiuta a raggiungere i miei obiettivi. Quindi si, mi ci trovo bene in città".