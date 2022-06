Renato Sanches in arrivo, al Milan per trovare continuità e consacrarsi

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Renato Sanches è pronto a sbarcare a Milano. La trattativa tra il club di via Aldo Rossi ed il Lille è alle sue fasi finali: si limano gli ultimi dettagli dell'operazione, così da permettere al centrocampista portoghese di entrare presto in contatto con l'ambiente rossonero (e meneghino). Un acquisto che andrà a rimpiazzare la partenza di Franck Kessie, diretto verso il Barcellona di Xavi - che, al momento, non può concludere il trasferimento per motivi finanziari. Il classe 1997 di Amadora è simile all'ivoriano per struttura fisica e ritmo, ma può anche vantare di una buonissima tecnica palla al piede. Una qualità che permetterà al lusitano di poter giocare sia come mediano che come trequartista puro - o, in caso di cambio modulo, anche da mezz'ala. Un tuttocampista, dicesi, che arriverà presto a Milano con due obiettivi nella testa.

CONTINUITÀ E CONSACRAZIONE - Dopo essere stato nominato miglior giocatore dell'Europeo del 2016, Renato Sanches ha incontrato diverse difficoltà nel suo percorso calcistico, a partire da quel trasferimento - forse troppo frettoloso - al Bayern Monaco. Da quel momento il blackout: prima le tantissime panchine in Germania, poi il prestito allo Swansea. Nel 2019, però, il Lille è riuscito a risollevarlo dalle ceneri: un anno dopo, infatti, è riuscito a conquistare la Ligue 1 con Maignan e compagni. A Milano, Renato, quindi, dovrà ulteriormente alzare l'asticella per consacrarsi definitivamente nel calcio europeo, cercando di trovare finalmente quella continuità che non gli ha permesso di essere particolarmente incisivo in carriera (in tutti i campionati, dalla stagione 2015/16, non è mai riuscito a superare le 25 presenze). Sarà sicuramente un acquisto importante per il club rossonero ed un'opportunità colossale per lo stesso giocatore di compiere l'exploit tanto atteso. Manca poco.