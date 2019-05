Repubblica - Gattuso: "Lascio il Milan, decisione sofferta ma che dovevo prendere"

Gennaro Gattuso non è più l’allenatore del Milan. A dare la conferma è lo stesso allenatore, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Repubblica.it.

"Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice - ha affermato Rino - ma è una decisione che dovevo prendere. Non c’è stato un momento preciso in cui l’ho maturata: è stata la somma di questi diciotto mesi da allenatore di una squadra che per me non sarà mai come le altre. Mesi che ho vissuto con grande passione, mesi indimenticabili. La mia è una scelta sofferta, ma ponderata".

Presentando le dimissioni, Gattuso rinuncerà a due anni di contratto: "Sì - ha confermato l’ormai ex allenatore rossonero - perché la mia storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi".