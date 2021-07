Repubblica - Il Milan sta chiudendo l’acquisto di Kaio Jorge. Ora Leao può finire in Premier

Dopo Olivier Giroud, il Milan punta a chiudere presto un nuovo colpo di mercato in attacco: questa volta però si tratta di un giovane, anzi di un giovanissimo visto che Kaio Jorge è un 2002. L'attaccante brasiliano ha il contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre e quindi a gennaio potrebbe lasciare il Santos a zero, ma in via Aldo Rossi vorrebbero metterlo fin da subito a disposizione di Stefano Pioli, pagando un piccolo indennizzo al club verdeoro.

IN ARRIVO - Secondo quanto riferisce Repubblica in edicola questa mattina, il Milan è vicino a chiudere l'acquisto di Kaio Jorge: l'affare non è ancora definito, mancano dei dettagli, ma alla fine si farà. E così i rossoneri, dopo Giroud, sono pronti a consegnare a Pioli un altro attaccante che possa alternarsi e dare una mano in avanti a Zlatan Ibrahimovic. L'idea dei dirigenti milanisti è che il giovane brasiliano possa crescere al meglio al fianco di due centravanti esperti come lo svedese e il francese.

LEAO-PREMIER? - Con l'imminente arrivo di Kaio Jorge, a fargli spazio potrebbe essere Rafael Leao, che ha diversi estimatori in Inghilterra. In molti erano convinti che la scorsa stagione potesse essere quella della definitiva consacrazione e invece il portoghese ha avuto ancora troppi alti e bassi e ha dimostrato di essere ancora troppo discontinuo. E così la sua permanenza al Milan ora è in dubbio, soprattutto se dovesse arrivare un altro giovane attaccante.