Repubblica - Milan-Inter, ecco il nuovo stadio: avrà 60 mila posti e sorgerà di fianco a San Siro che sarà demolito. Investimento da 600 mln

Milan e Inter si affronteranno il prossimo 17 marzo in un derby dal sapore di Champions, ma intanto proseguono le loro valutazioni per quanto riguarda la questione stadio. L'edizione odierna di Repubblica anticipa questa mattina le linee del progetto per il nuovo impianto che dovrebbe essere presentato prima dell'estate: il club rossonero ha sposato in pieno l'idea di costruire un nuovo stadio e a breve arriverà il sì il no dei nerazzurri alla rottamazione di San Siro.

INVESTIMENTO - Si tratterà di un investimento da 600 milioni di euro, la stessa cifra spesa dal Real Madrid per rifare il Bernabeu. Per finanziare una parte dei costi, la chiave sono i cosiddetti naming rights, i diritti sul nome: gli studi di settore attribuiscono al nome dello stadio milanese un valore minimo di 25 milioni l’anno. Se dovesse passare l'idea del Milan, il nuovo impianto verrà costruito sull’area comunale degli attuali parcheggi, in concessione per 99 anni alle due società, che si accolleranno la demolizione. Nei giorni scorsi, una delegazione dei due club (presenti gli ad Ivan Gazidis e Alessandro Antonello) è stata negli USA e ha visitato alcuni stadi ultamoderni, come il Mercedes Benz di Atlanta e il MetLife di New York.

PROGETTO STADIO - Come spiega sempre Repubblica, il nuovo stadio milanese sarà coperto, avrà 60 mila posti, con prato e primo interrati per limitare l’impatto anche sul quartiere. Gli ingressi saranno separati per le due squadre, secondo il concetto modulare: skybox e parti per l’intrattenimento modellate in base a quale squadra gioca e alle esigenze di sponsor o di eventi collaterali. Mentre nascerà il nuovo San Siro, si continuerà a giocare nel vecchio. Inter e Milan dovrebbero trasferire, inoltre, nel nuovo impianto, che dovrebbe essere inaugurato entro il 2023, sedi e rispettivi musei.