Repubblica - Stadio, ecco San Donato: ma tutte le opzioni sono ancora sul tavolo. E Scaroni...

Come riporta questa mattina l'edizione di Repubblica Milano, nella giornata di ieri Paolo Scaroni è stato ospite del M&A Meeting in AssoLombarda (QUI le dichiarazioni integrali) e ha parlato con durezza del tema stadio, ribadendo quanto sia importante riuscire a superare una burocrazia a oggi assolutamente limitante. "Quando tutto è a posto" ha detto il presidente rossonero "ci dimentichiamo i ricorsi al Tar, al Consiglio di Stato e i tempi diventano incredibili. Anche le cose ovvie che non dovrebbero essere oggetto di discussione diventano tema di dibattito". Parole che tradiscono una certa insofferenza per come da anni sta venendo gestita la questione del nuovo stadio di Milano dalle autorità politiche. "Serve una legislazione che ci faccia superare gli ostacoli" ha ribadito Scaroni che poi ha dato un giudizio anche su San Siro e sul perché non si può ristrutturare "Struttura vecchia e obsoleta. Come facciamo a ristrutturare un impianto in cui giocano due squadre?"

San Donato e non solo

Intanto, sempre nella giornata di ieri, sono emerse nuove novità. Il sindaco di San Donato Francesco Squeri ha confermato che c'è stato un incontro tra il suo comune e il club rossonero per l'ipotesi di un progetto che coinvolga l'area di San Francesco. Dunque il Milan si tiene aperte più possibilità, ormai esperta in materia e ben sapendo che è bene lavorare su più fronti nel caso uno di essi non dovesse concretizzarsi. Ecco dunque che oltre alla new entry di San Donato, la società di via Aldo Rossi rimane convinta dell'area di La Maura con il progetto che verrà presentato dopo le festività pasquali. Rimane ancora vivissima l'ipotesi di Sesto San Giovanni con il rispettivo sindaco Roberto Di Stefano che ha ribadito come il suo comune accoglierebbe a braccia aperte il Milan, confermando anche garanzie sui tempi sicuri per il progetto. Una partita iniziata anni fa ma che è ancora nel vivo del suo svolgimento.