Repubblica - Un nuovo impianto, ma non solo: ecco la cittadella Milan a San Donato. Hotel e ristoranti con vista stadio

vedi letture

Dal documento di oltre 300 pagine denominato “Valutazione ambientale strategica - Rapporto preliminare” che la società SportLifeCity, proprietaria dell’area San Francesco su cui il Milan vorrebbe costruire il nuovo stadio, ha consegnato al Comune di San Donato Milanese, emergono nuovi interessanti dettagli sul futuro impianto del club rossonero che vuole creare un vero e proprio distretto dello sport e dell'intrattenimento.

NUOVO DISTRETTO - Come riferisce l'edizione milanese di Repubblica, una delle novità che emergono dal documento è che nascerà un "Podium" di 160 mila metri quadrati su cui, oltre allo stadio da 70 mila posti che non verrà utilizzato solo per le partite del Diavolo ma anche per altri eventi sportivi e concerti, verranno costruiti diversi edifici a varie destinazioni d’uso (alberghi, museo, uffici). A centro di tutto ci sarà una grande piazza ad uso pubblico, attorno alla quale sono previsti quattro edifici che ospiteranno la sede del Milan, il museo del club rossonero, l’AC Milan Team Store e un hotel di circa 200 camere. Al piano terra di questi edifici, 4.100 metri quadrati di negozi e ristoranti con vista stadio.

UN GRANDE PARCO NATURALE - Un tema molto caldo è sempre quello della viabilità e della mobilità: il progetto del Diavolo prevede nuovi collegamenti del trasporto pubblico e ipotizza che la nuova cittadella possa essere raggiunta anche in bicicletta o a piedi. È prevista poi la costruzione di tre nuove rotonde, nuovi svincoli autostradali e due ponti ciclopedonali. Il Milan vorrebbe realizzare poi anche un grande parco naturale. Nelle pagine finali del dossier, vengono infine menzionate pure le due ipotesi alternative allo stadio a San Donato: l’impianto da 60 mila posti a San Siro e quello dell’area La Maura, dove sorgerebbe invece uno stadio da 70 mila spettatori.