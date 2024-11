Rinnovo importante di un leader. E non si parla di Theo e Maignan: il punto sulle trattative

vedi letture

Nella giornata di ieri, il Milan ha annunciato ufficialmente un rinnovo di contratto molto importante. Non è ancora il momento di Theo Hernandez e Mike Maignan, per i quali sono in corso da un paio di mesi le trattative (CLICCA SUL BANNER IN BASSO PER ASCOLTARE IL PODCAST DEDICATO AI RINNOVI), ma la nota ha fatto ugualmente felici i tifosi milanisti: "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Matteo Gabbia fino al 30 giugno 2029. Matteo, classe '99, indossa la maglia rossonera dall'età di 12 anni; con la sua determinazione e il suo contributo, sia in campo che fuori, incarna fedelmente i valori del Club".

Leader

Dopo aver completato il percorso nel settore giovanile, Gabbia si è conquistato man mano spazio nella Prima Squadra rossonera, trovando minutaggio soprattutto nella passata stagione quando è rientrato dal prestito al Villarreal. Ed è diventato ormai inamovibile: il numero 46 ha ormai superato Thiaw, Tomori e Pavlovic nelle gerarchie di Fonseca e i numeri dicono che, con Gabbia presente, il Diavolo subisce meno gol. Merito della capacità di guidare la difesa che solo l'italiano ha nella retroguardia rossonera.

Obiettivi

Ed è stato lo stesso Gabbia, ai microfoni di MilanTV, a tracciare la strada personale e del suo club per la stagione in corso: “Sono sicuramente felicissimo, il rinnovo è davvero un bel momento per me. Sono contento perché è un sogno che si realizza, è la continuazione di una storia che è iniziata tanti anni fa.

Sono in un momento della carriera dove mi sento importante a livello di squadra, mi sento ben voluto in tutto l’ambiente di Milanello, di Casa Milan. Sono molto felice, spero che possa essere un inizio per qualcosa di ancora più bello nei prossimi anni. A livello personale, l’obiettivo è continuare a meritarmi la fiducia di questo club, che merita sempre impegno, dedizione e sacrificio".