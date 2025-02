Rinnovo Reijnders, ci siamo: accordo trovato fino al 2030. Firma ad inizio marzo

vedi letture

Negli ultimi mesi, Manchester City e Barcellona hanno mostrato interesse per Tijjani Reijnders, ma il futuro del centrocampista olandese sarà ancora al Milan: è stato infatti trovato un accordo tra le parti per il rinnovo fino al 30 giugno 2030. Lo scrive in Olanda il De Telegraaf che riporta fonti vicine al club di via Aldo Rossi e che aggiunge che ora sono al lavoro gli avvocati per mettere nero su bianco l'intesa che è stata trovata tra il papà-agente e i dirgenti del Diavolo (clicca QUI per leggere l'anticipazione di Milannews.it)

FIRMA AD INIZIO MARZO - Reijnders, arrivato in rossonero nell'estate 2023 dall'AZ Alkmaar per 20,5 milioni di euro e diventato ormai un punto fermo del Milan, dovrebbe firmare ad inizio marzo il suo nuovo contratto che lo renderà uno dei più pagati della rosa milanista. La trattativa per arrivare a questo accordo ha richiesto tempo, ci sono state diverse conversazioni e un lungo scambio di email, ma alla fine è arrivata la stretta di mano tra il papà-agente e i dirigenti rossoneri. Ora è il turno degli avvocati di scrivere il nuovo contratto, poi, tra pochi giorni, ci sarà la firma fino al 2030.

CHIARO SEGNALE - Da quando è arrivato a Milanello, Reijnders è cresciuto in maniera esponenziale, conquistando anche un posto fisso nell'Olanda e diventando uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Il suo alto rendimento ha ovviamente attirato l'attenzione di alcuni top club come Manchester City e Barcellona che hanno mostrato interesse ne suoi confronti, ma con questo rinnovo il Milan vuole lanciare un chiaro segnale alle pretendenti. Nel nuovo contratto di Tijji, non è stata inserita nessuna clausola rescissoria, quindi solo un'offerta davvero irrinunciabile potrebbe convincere il Diavolo a sedersi al tavolo.