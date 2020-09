Rio Ave-Milan, i convocati di Pioli per i playoff di Europa League

L'ultimo ostacolo per accedere alla fase a gironi di Europa League: domani si gioca Rio Ave-Milan e, alla vigilia, Mister Pioli ha diramato la lista dei convocati rossoneri per la trasferta portoghese. Questo l'elenco completo per il playoff:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Laxalt.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Castillejo, Colombo, Leão, Maldini.