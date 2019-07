RMC Sport - Nelle prossime ore Leao passerà al Milan per 35 milioni. Visite mediche nel fine settimana

Il giornalista di RMC Sport Francia Mohamed Bouhafsi, attraverso il proprio profilo Twitter, ha riferito importanti aggiornamenti circa Rafael Leao: “A meno di improbabili inversioni di tendenza, secondo diverse fonti vicine al calciatore, Rafael Leao si unirà al Milan nelle prossime ore per 35 milioni. Il giocatore è atteso dal Milan nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche. Indirettamente collegato a questa operazione, il Lille ha insistito per Tiiago Djalò che dovrebbe trasferirsi al Lille per 5 milioni di euro. Il Lille ha inserito anche il 20% sulla futura rivendita. Le visite mediche sono previste per il finesettimana”