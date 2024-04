Roma-Milan, formazioni ufficiali: fuori Reijnders, dentro Musah. Torna Tomori

Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Milan, ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Stefano Pioli lancia dal primo minuto Yunus Musah. Lo statunitense viene preferito in mediana a Reijnders e affianca pertanto Bennacer. Rispetto a sette giorni fa si rivede Tomori, che ha scontato la giornata di squalifica. Una sola novità per la Roma, l'inserimento di Bove a centrocampo per lo squalificato Cristante.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala. A disp. Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Abraham, Llorente, Azmoun, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Zalewski, Joao Costa, Angelino. All. Daniele De Rossi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Théo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp. Sportiello, Nava, Adli, Reijnders, Jovic, Okafor, Chukwueze, Thiaw, Terracciano, Florenzi, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia)

ASSISTENTI: Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik (Polonia)

IV UFFICIALE: Paweł Raczkowski (Polonia)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

AVAR: Bartosz Frankowski (Polonia)

INDISPONIBILI: Azmoun e Ndicka (infortunio), Cristante (squalifica); Kalulu, Kjaer e Pobega (infortunio)

DIFFIDATI MILAN: Maignan, Calabria, Musah e Leao.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: giovedì 18 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Sky, Rai1

Web: MilanNews.it