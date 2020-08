Romagnoli-Kjaer, coppia affidabile e completa: la difesa del Milan deve confermarsi

Al termine dell’altalenante stagione rossonera, i bilanci in casa Milan hanno prodotto risultati positivi e negativi: del primo gruppo, senza dubbio, fa parte la tenuta difensiva rossonera dimostrata nella seconda parte dell’anno. Grandi meriti, in questo senso, vanno alla neonata coppia difensiva composta da Romagnoli e Kjaer: un mix di gioventù e di esperienza, di qualità e quantità che dovrà essere uno dei tratti distintivi del Milan del futuro.

SICUREZZA - Le ultime prestazioni positive del Milan non sono solo stato frutto di una buona tenuta fisica ma anche di una svolta mentale portata da elementi di esperienza. Tra questi, senza dubbio, figura il nome di Simon Kjaer che, arrivato in sordina dall’Atalanta, si è dimostrato un difensore sicuro e affidabile. Le chiusure decisive, i tanti anticipi e il gioco semplice espresso da Romagnoli e Kjaer non ha solo notevolmente migliorato i numeri difensivi ma ha contribuito a dare sicurezza a tutta la squadra come mostrano le ottime prestazioni di tutta la squadra.

CONFERME - Le basi gettate negli ultimi mesi rossoneri saranno necessarie per dare la caccia a quella tanto agognata qualificazione europea, inseguita da troppi anni. Se per raggiungere questo obiettivo serviranno i gol dell’attacco rossonero, al tempo stesso saranno necessarie le grandi prestazioni della coppia Romagnoli-Kjaer. I due, perfettamente complementari, dovranno esaltarsi a vicenda e colmare le proprie lacune per dare adito agli ottimi segnali mostrati dalla rosa rossonera nelle ultime uscite.

