Rossoneri in nazionale: come è andata la sosta? In gol Ramos, Modric e Cisse. Jashari il più utilizzato, zero minuti per De Winter. Estupinan ko, ma...
Sabato riprenderà il campionato di Serie A dopo la lunga sosta per gli impegni delle varie nazionali. Durante questa pausa sono stati ben 15 i giocatori del Milan che sono andati a giocare in giro per il mondo per la propria selezione. Come sono andati? La copertina spetta a Gonçalo Ramos che ha segnato tre reti in quattro partite con il Portogallo. In gol anche altri due rossoneri, vale a dire Alphadjo Cisse con l'Italia Under 21 e Luka Modric, il quale, con la rete contro la Repubblica Ceca, è diventato il marcatore più anziano della storia della Croazia. Ardon Jashari, convocato dalla Svizzera, è stato colui che ha collezionato più minuti in campo di tutti (296'), seguito da Ramos (276'), Pavlovic (274'), Maignan (270'), Vladimirov (225'), Modric e Moreira (208'). L'unico nazionale rossonero che non ha giocato nemmeno un minuto durante questa sosta è stato il belga Koni De Winter. Da segnale infine l'infortunio di Pervis Estupinan che ha riportato un risentimento di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, ma per fortuna non dovrebbe essere nulla di grave, tanto che l'esterno sudamericano potrebbe recuperare addirittura già per il Sassuolo.
ROSSONERI IN NAZIONALE: IL MINUTAGGIO DEI 15 CONVOCATI
Luka Modric
Repubblica Ceca-Croazia 1-2: 76', un gol segnato
Spagna-Croazia 4-1: 9'
Croazia-Inghilterra 0-7: 57'
Croazia-Spagna 1-2: 66'
TOTALE: 208'
Adrien Rabiot
Turchia-Francia 0-1: 90'
Belgio-Francia: 0-1: in panchina
Francia-Italia 1-1: 90'
Francia-Belgio 4-1: 2'
TOTALE: 182'
Mike Maignan
Turchia-Francia 0-1: 90'
Belgio-Francia: 0-1: 90'
Francia-Italia 1-1: 90'
Francia-Belgio 4-1: in panchina
TOTALE: 270'
Diego Moreira
Italia-Belgio 0-2: 58'
Belgio-Francia 0-1: 63'
Belgio-Turchia 3-0: squalificato
Francia-Belgio 4-1: 87'
TOTALE: 208'
Koni De Winter
Italia-Belgio 0-2: in tribuna
Belgio-Francia 0-1: in panchina
Belgio-Turchia 3-0: in panchina
Francia-Belgio 4-1: in tribuna
TOTALE: 0'
Gonçalo Ramos
Portogallo-Galles 1-0: 23'
Norvegia-Portogallo 1-2: 81', un gol segnato
Danimarca-Portogallo 2-4: 82', un gol segnato e un assist
Portogallo-Norvegia 2-1: 90', un gol segnato
TOTALE: 276'
Strahinja Pavlovic
Serbia-Grecia 1-2: 90'
Serbia-Olanda 1-2: 71'
Germania-Serbia 2-0: 23'
Olanda-Serbia 2-1: 90'
TOTALE: 274'
Ardon Jashari
Macedonia del Nord-Svizzera 0-3: 90'
Scozia-Svizzera 0-3: 71'
Svizzera-Slovenia 2-1: 90'
Svizzera-Macedonia del Nord 3-0: 45'
TOTALE: 296'
Samuel Chukwueze
Nigeria-Madagascar 2-1: 61'
Guinea-Nigeria, 3-0: in panchina
Russia-Nigeria 3-3: non convocato
TOTALE: 61'
Yunus Musah
Stati Uniti-Perù 4-1: 62'
Stati Uniti-Cile 4-2: in panchina
Stati Uniti-Messico 3-0: 25'
Stati Uniti-Canada 1-0: 45'
TOTALE: 132'
Pervis Estupinan
Corea del Sud-Ecuador 3-0: 90'
Giappone-Ecuador o-o (5-4 dopo i rigori): 90'
Ecuador-Panama 1-1 (6-7 dopo i rigori): out per infortunio
TOTALE: 180'
Davide Bartesaghi
Armenia-Italia U21 0-1: squalificato
Italia U21-Polonia 6-2: 90'
TOTALE: 90'
Francesco Camarda
Armenia-Italia U21 0-1: 90'
Italia U21-Polonia 6-2: 28'
TOTALE: 118'
Alphadjo Cisse
Armenia-Italia U210-1: 45', un gol segnato
Italia U21-Polonia 6-2: 62'
TOTALE: 107'
Valeri Vladimirov
Bulgaria U21-Portogallo 2-1: 45'
Repubblica Ceca-Bulgaria U21 1-0: 90'
Bulgaria U21-Scozia 0-2: 90'
TOTALE: 225'
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan