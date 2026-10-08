Primo Piano Rossoneri in nazionale: come è andata la sosta? In gol Ramos, Modric e Cisse. Jashari il più utilizzato, zero minuti per De Winter. Estupinan ko, ma...

Si è conclusa la lunga sosta per gli impegni delle nazionali. Ecco nel dettaglio come sono andati i 15 giocatori del Milan convocati

Sabato riprenderà il campionato di Serie A dopo la lunga sosta per gli impegni delle varie nazionali. Durante questa pausa sono stati ben 15 i giocatori del Milan che sono andati a giocare in giro per il mondo per la propria selezione. Come sono andati? La copertina spetta a Gonçalo Ramos che ha segnato tre reti in quattro partite con il Portogallo. In gol anche altri due rossoneri, vale a dire Alphadjo Cisse con l'Italia Under 21 e Luka Modric, il quale, con la rete contro la Repubblica Ceca, è diventato il marcatore più anziano della storia della Croazia. Ardon Jashari, convocato dalla Svizzera, è stato colui che ha collezionato più minuti in campo di tutti (296'), seguito da Ramos (276'), Pavlovic (274'), Maignan (270'), Vladimirov (225'), Modric e Moreira (208'). L'unico nazionale rossonero che non ha giocato nemmeno un minuto durante questa sosta è stato il belga Koni De Winter. Da segnale infine l'infortunio di Pervis Estupinan che ha riportato un risentimento di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, ma per fortuna non dovrebbe essere nulla di grave, tanto che l'esterno sudamericano potrebbe recuperare addirittura già per il Sassuolo.

ROSSONERI IN NAZIONALE: IL MINUTAGGIO DEI 15 CONVOCATI

Luka Modric

Repubblica Ceca-Croazia 1-2: 76', un gol segnato

Spagna-Croazia 4-1: 9'

Croazia-Inghilterra 0-7: 57'

Croazia-Spagna 1-2: 66'

TOTALE: 208'

Adrien Rabiot

Turchia-Francia 0-1: 90'

Belgio-Francia: 0-1: in panchina

Francia-Italia 1-1: 90'

Francia-Belgio 4-1: 2'

TOTALE: 182'

Mike Maignan

Turchia-Francia 0-1: 90'

Belgio-Francia: 0-1: 90'

Francia-Italia 1-1: 90'

Francia-Belgio 4-1: in panchina

TOTALE: 270'

Diego Moreira

Italia-Belgio 0-2: 58'

Belgio-Francia 0-1: 63'

Belgio-Turchia 3-0: squalificato

Francia-Belgio 4-1: 87'

TOTALE: 208'

Koni De Winter

Italia-Belgio 0-2: in tribuna

Belgio-Francia 0-1: in panchina

Belgio-Turchia 3-0: in panchina

Francia-Belgio 4-1: in tribuna

TOTALE: 0'

Gonçalo Ramos

Portogallo-Galles 1-0: 23'

Norvegia-Portogallo 1-2: 81', un gol segnato

Danimarca-Portogallo 2-4: 82', un gol segnato e un assist

Portogallo-Norvegia 2-1: 90', un gol segnato

TOTALE: 276'

Strahinja Pavlovic

Serbia-Grecia 1-2: 90'

Serbia-Olanda 1-2: 71'

Germania-Serbia 2-0: 23'

Olanda-Serbia 2-1: 90'

TOTALE: 274'

Ardon Jashari

Macedonia del Nord-Svizzera 0-3: 90'

Scozia-Svizzera 0-3: 71'

Svizzera-Slovenia 2-1: 90'

Svizzera-Macedonia del Nord 3-0: 45'

TOTALE: 296'

Samuel Chukwueze

Nigeria-Madagascar 2-1: 61'

Guinea-Nigeria, 3-0: in panchina

Russia-Nigeria 3-3: non convocato

TOTALE: 61'

Yunus Musah

Stati Uniti-Perù 4-1: 62'

Stati Uniti-Cile 4-2: in panchina

Stati Uniti-Messico 3-0: 25'

Stati Uniti-Canada 1-0: 45'

TOTALE: 132'

Pervis Estupinan

Corea del Sud-Ecuador 3-0: 90'

Giappone-Ecuador o-o (5-4 dopo i rigori): 90'

Ecuador-Panama 1-1 (6-7 dopo i rigori): out per infortunio

TOTALE: 180'

Davide Bartesaghi

Armenia-Italia U21 0-1: squalificato

Italia U21-Polonia 6-2: 90'

TOTALE: 90'

Francesco Camarda

Armenia-Italia U21 0-1: 90'

Italia U21-Polonia 6-2: 28'

TOTALE: 118'

Alphadjo Cisse

Armenia-Italia U210-1: 45', un gol segnato

Italia U21-Polonia 6-2: 62'

TOTALE: 107'

Valeri Vladimirov

Bulgaria U21-Portogallo 2-1: 45'

Repubblica Ceca-Bulgaria U21 1-0: 90'

Bulgaria U21-Scozia 0-2: 90'

TOTALE: 225'