Saelemaekers, il ritorno che non ti aspetti: il Milan vorrebbe cederlo, ma occhio alle sorprese

È terminata 1-1 la prima partita stagionale del Milan, l'amichevole contro il Rapid Vienna che ha segnato l'esordio sulla panchina per Fonseca, quello sul campo per Liberali, ma anche il ritorno con la maglia rossonera per Alexis Saelemaekers, ceduto in prestito al Bologna per il 2023/24. Dopo un'annata da protagonista in rossoblù è arrivata a sorpresa la decisione di non esercitare il riscatto. Il Milan, adesso, deve pensare a cosa fare.

QUINDICI - L'idea del Diavolo sembra essere chiara: il Milan pregustava già i soldi del riscatto - superiore ai 10 milioni, a cui andava sommato il costo del prestito 12 mesi fa - dal Bologna, ma come sappiamo Saelemaekers è stato rispedito alla base. Per questo i rossoneri vorrebbero cederlo per una cifra non inferiore a 15 milioni, in modo da mantenere l'idea originaria cercando di monetizzare e provare a investire i soldi della cessione del belga sul mercato.

RIBALTONE? - In tutto questo, però, non è stata presa alcuna decisione definitiva sul futuro di Saelemaekers. il belga, dunque, potrebbe anche rientrare nei piani di Fonseca: dopo la prestazione di ieri sera, sorprendentemente positiva, Saelemaekers ha mostrato di avere ancora voglia di incidere con la maglia del Milan, squadra a cui negli anni trascorsi in rossonero si è molto affezionato. Il club valuterà la situazione con il progredire della preparazione pre campionato, con il tour negli USA prossimo a cominciare, e capirà i pro e i contro di una possibile permanenza del belga. E chissà se il 17 agosto, all'inizio della Serie A, Saelemaekers sarà ancora rossonero.