Saelemaekers, una risorsa inaspettata: così il belga ha convinto Pioli

Arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto, Alexis Saelemaekers ha sorpreso un po’ tutti, grazie anche all’infortunio di Castillejo contro la SPAL, che lo ha messo in bella mostra. Stefano Pioli quindi, oltre all’esperienza portata da Ibrahimovic e Kjaer, due protagonisti del girone di ritorno da record dei rossoneri, è riuscito ad inserire anche l’esplosività del belga, considerabile un vero e proprio jolly, sia per il ruolo, sia per la sua duttilità.

RISCATTO – Saelemaekers, come detto in precedenza, è stata una piacevole sorpresa: il belga è riuscito a guadagnarsi la fiducia di mister Pioli, inserendosi a pieno nei meccanismi studiati dall’allenatore rossonero. Aiutato anche dall’infortunio di Samu Castillejo, il numero 56 ha avuto la possibilità di giocare le sue carte, mettendo a segno pure un (gran) gol nella vittoria per 5-1 dei rossoneri contro il Bologna dell’ex Mihajlovic. La società di Via Aldo Rossi, quindi, non ci ha pensato due volte a riscattare dall’Anderlecht l’esterno destro, che ha dimostrato di avere ottime qualità.

FIDUCIA - Saelemaekers è un vero e proprio Jolly per mister Pioli: può essere schierato sia come terzino destro, dove in Belgio ha dimostrato di avere le caratteristiche per ricoprire quel ruolo, sia da esterno alto, in cui ha giocato al Milan dopo l’infortunio di Castillejo. Il belga, quindi, ha instaurato un ottimo rapporto con l’allenatore rossonere, che lo apprezza molto e spera di dargli più minutaggio possibile durante il corso di questa lunga stagione piena di impegni.