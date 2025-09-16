Santi Gimenez, il vento gira per chi osa. Il gol arriverà: Allegri con quel gesto aiuterà moltissimo

E' vero, non è stata una grande partita quella giocata da Santiago Gimenez contro il Bologna, ma il calcio va visto sotto una lente di ingrandimento diversa, anomala per certi versi. Perchè? Perchè in questo sport è fondamentale la psicologia dei giocatori, la forza mentale forse prima di quella tecnica. Speravamo che il gran gol siglato col suo Messico contro la Corea del Sud potesse sbloccare il bebote anche in rossonero, così purtroppo, almeno per ora non è stato. La prestazione contro il Bologna di Gimenez ai raggi X.

Una giocata clamorosa in mezzo a due, ma il gol non arriva

Era circa il 10' del primo tempo quando una bella scorribanda di Loftus-Cheek libera l'ingresso a Gimenez, bravo a infilarsi in mezzo a due maglie bolognesi e con una giocata tutta veloce e tecnica, destro e sinistro fa partire un tiro pericoloso ma non letale per Skorupski, bravo a respingere basso. Era iniziata così la serata del Bebote, tutto sommatto protagonista di un buon primo tempo, di lotta e sacrificio per i propri compagni. Nel finale della prima frazione, colpisce anche il palo esterno sempre dopo un suggerimento di Loftus-Cheek.

Secondo tempo ricco di occasioni..

Nella rirpesa, Gimenez poteva e doveva fare di più. Prima la palla mal concretizzata di Tomori, bravo a trovare tra le linee il messicano che però sbaglia il primo stop. Poi quel tocco di troppo sul tentativo di saltare il portiere polacco del Bologna, e così il secondo palo colpito. Lo diciamo: non è un gran momento per il messicano, ne siamo tutti consapevoli. Ma cosa fare? Fischiare? Criticare? Colpire? No.

Questo è il momento di stare vicini a un ragazzo che per questa squadra e gruppo ha sempre provato a dare tutto, al contrario di altri che in questa squadra nemmeno ci giocano più. I colpi il ragazzo li ha, li ha sempre avuti. E' un discorso mentale, di episodi e di ricercare la fortuna. Qualche giocata però, dovrebbe essere fatta con più semplicità, meno tocchi e più tiri secchi. La fortuna aiuta gli audaci si dice. Ecco, Santi: per tornare a sorridere e a segnare, continua a lottare con concretezza, senza superficilità o con giocate difficili. L'ambiente è dalla tua parte, visto anche il bellissimo gesto di Allegri e tutto lo stadio nel momento della sostituzione. Stay with Gimenez.