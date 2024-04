Sassuolo-Milan, formazioni ufficiali: ampio turnover. Théo, Leao e RLC dal 1'

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo - Milan, partita valida per la 32ª giornata di Serie A.

Come previsto, ampio turnover per Stefano Pioli che sceglie di preservare diversi titolari in vista della sfida dell'Olimpico contro la Roma, in programma giovedì sera. Si rivede pertanto Sportiello fra i pali. L'estremo difensore non giocava dal 14 marzo contro lo Slavia Praga (subentrato a Maignan) mentre per risalire all'ultima presenza in campionato dobbiamo arrivare fino al 27 settembre, in Cagliari-Milan. In difesa riposa Tomori, assente contro la Roma per squalifica e diffidato, quindi preservato sia per l'Europa League che per il derby del 22 aprile. Gioca Thiaw al fianco di Simon Kjaer che si rivede titolare dopo oltre un mese. Presente Théo Hernandez, con la fascia da capitano. A centrocampo Yunus Musah dal 1' dopo un mese esatto, affianca Adli con i due che fanno rifiatare Bennacer e Reijnders. Sulla trequarti l'unico a riposare è Pulisic, che lascia spazio a un Chukwueze che anche contro la Roma ha dimostrato di essere in gran forma. Leao dal 1' e vicecapitano. Davanti chance per Luka Jovic, alla ricerca di un gol che manca dal 22 febbraio, quando segnò in Europa League contro il Rennes.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Viti; Boloca, Obiang; Thorstvedt, Volpato, Laurientè; Pinamonti. A disp. Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Matheus Henrique, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Kumbulla, Lipani, Doig, Ruan Tressoldi, Defrel. All. Davide Ballardini.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. A disp. Nava, Raveyre, Calabria, Bennacer, Giroud, Pulisic, Reijnders, Okafor, Tomori, Terracciano, Gabbia, Zeroli. All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Massa di Imperia.

ASSISTENTI: Mondin e Vecchi.

IV UFFICIALE: Prontera.

VAR: Guida.

AVAR: Chiffi.

INDISPONIBILI: Berardi, Castillejo, Pedersen, Kalulu, Pobega (tutti per infortunio)

DIFFIDATI MILAN: Musah, Thiaw, Tomori, Pioli.