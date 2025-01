Scintille improvvise e gol pesanti: Abraham e Leao accendono le rimonte del Milan

Il Milan torna a vincere in campionato e lo fa contro il Como nel segno dei suoi leader tecnici, Theo Hernandez e Leao. In una prestazione non proprio brillante da parte dei rossoneri di Conceição, sono arrivati tre punti pesanti per la classifica e il morale di una squadra che è comunque reduce da un successo in Supercoppa Italiana, e questo non va dimenticato. La partita del Sinigaglia ha messo in evidenza, ancora una volta l'asse Leao-Abraham. Tra i due c'è una bella amicizia e stima reciproca, e in campo i risultati si vedono. Questo il focus sulla bella alchimia che c'è tra i due rossoneri.

Amicizia e magie in campo

Il rapporto tra i due è molto positivo, fatto di sorrisi e continue esultanze insieme dopo i gol. Abraham, numero 9 moderno dotato di importante struttura fisica si sposa alla perfezione con le qualità di Leao, veloce, agile e letale come uomo assist. Dall'inizio della stagione fino ad adesso, insieme hanno segnato in totale 13 gol con 10 assist in due. Un punto di forza di questa squadra è certamente la qualità che i due rossoneri riescono a mettere in campo, il modo con cui si trovano, i duetti in velocità e gli abbracci a fine gara. Nel calcio, oltre alle vittorie contano tanto anche questi aspetti.

Abraham per Leao a Como, Leao per Abraham a Riyad

Due azioni diverse e gol certamente di peso molto differente. Ma quella tra Leao e Abraham non è solo una bella amicizia. E' una magia costante in questa squadra, e poi porta pure trofei..

L'azione contro l'Inter, tutta in velocità è stata poesia in movimento dettata soprattuto dal passaggio di Pulisic per Leao, bravissimo poi a trovare Abraham solo al centro della porta. Il gol di Como invece è una scintilla letale dovuta a una grande intuizione di Abraham, che si traveste da trequartista e serve in profondità Leao. Le fortune del Milan di Conceição passeranno, inevitabilmente anche dalle fiamme di Rafa e Tammy.