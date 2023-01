Scontro Elliott-Blue Skye per vendita Milan, RedBird non è in alcun modo toccato da questa vicenda: la posizione

MilanNews.it

Nella giornata odierna il Nucleo speciale di polizia valutaria della GdF ha effettuando acquisizioni (non nella sede rossonera di via Aldo Rossi) nell'ambito di un'inchiesta con al centro la vendita del Milan dal fondo Elliott a RedBird di Gerry Cardinale dell'agosto scorso. Indagine che più nello specifico parte da un esposto dell'ex socio di minoranza nella gestione del club, la lussemburghese Blue Skye. Esposto sulla vicenda di un pegno già contestata anche in altre sedi. Il fascicolo del pm di Milano Giovanni Polizzi e dell'aggiunto Maurizio Romanelli al momento è a carico di ignoti e ipotizza una presunta appropriazione indebita. A riportarlo è stata l'agenzia di stampa ANSA.

Situazione ampiamente nota al fondo americano di Paul Singer, che già il 30 giugno 2022, in seguito ad alcune dichiarazioni di D'Avanzo e Cerchione al Financial Times, si era espresso in questi termini sulla questione attraverso un portavoce: "Dopo l'annuncio della vendita di AC Milan a RedBird, BlueSkye ha avviato una serie di contenziosi frivoli e vessatori in Lussemburgo e ora a New York, che Elliott e il co-investitore Arena Investors considerano nient’altro che un tentativo di estrarre un valore a cui BlueSkye non ha diritto. BlueSkye non possiede altro che una piccola partecipazione indiretta in AC Milan, la cui stragrande maggioranza è costituita da capitale controllato e versato da Arena Investors, che a sua volta condanna fermamente e pubblicamente le azioni di BlueSkye. L'operazione con RedBird rispetta pienamente tale interesse, tutte le necessarie approvazioni societarie sono state ottenute in ogni fase della transazione e BlueSkye riceverà tutte le somme a cui ha diritto. Elliott e Arena Investors difenderanno ovviamente con vigore ogni loro interesse contro le azioni frivole e vessatorie di BlueSkye, e si aspettano pienamente di avere la meglio".

A luglio invece Calcio&Finanza aveva intervistato Dan Zwirn, co-fondatore di Arena Investors nel 2015 e attuale CEO della società. Il dirigente si era così espresso sul contenzioso aperto da Blue Skye: "Salvatore e Gianluca (Cerchione e D’Avanzo, ndr) erano originariamente analisti junior (uno era un VP e uno era un Associate) che ho assunto rispettivamente da Morgan Stanley e BC Partners, circa 20 anni fa per la mia precedente società, D.B. Zwirn & Co. La loro società, Blue Skye, è una delle oltre 40 joint venture che Arena Investors ha in tutto il mondo, dove vanta investimenti privati ​​in oltre 20 Paesi. Non è esclusiva in nessuna delle due direzioni. Vista la lunga relazione, siamo ovviamente profondamente delusi dalla situazione attuale (luglio 2022, ndr). Sfortunatamente, non comprendiamo le ragioni di questa azione poiché Elliott non ha fatto altro che aggiungere valore al club e hanno sempre operato in maniera trasparente e professionale".

Nel mese di settembre 2022 Blue Skye aveva presentato al Tribunale civile di Milano un ricorso d'urgenza per bloccare il passaggio di quote di maggioranza da Elliott a RedBird Capital Partners, rinunciando però subito all'istanza cautelare, con conseguente condanna al pagamento delle spese legali pari a 20mila euro, prendendo atto che la cessione del club era già stata portata a compimento con il closing di fine agosto. Anche al netto di quanto accaduto nella giornata odierna le posizioni di Elliott e Arena Investors rimangono quelle dello scorso maggio e luglio.

In ogni caso RedBird non è in nessun modo toccato da questa vicenda, poiché la vertenza è di Blue Skye verso Elliott.