Serie A, si gioca? La Lega non rinvia alcuna partita, le ASL ne bloccano 4

La situazione della Serie A è caotica e in questi minuti è stato riunito d'urgenza un Consiglio di Lega straordinario per discutere della 20esima giornata di campionato. Secondo quanto riportato da SkySport, la Lega di A non rinvierà alcuna partita, seguendo il protocollo UEFA secondo cui si può giocare con 13 giocatori disponibili portiere compreso. Le squadre non bloccate dalle ASL, dunque, dovranno presentarsi nei rispettivi campi e aspettare 45 minuti prima di veder ufficialmente rinviata la loro partita.

Secondo quanto disposto dalle ASL, però, non si giocheranno Bologna-Inter, Salernitana-Venezia, Fiorentina-Udinese e Atalanta-Torino; a rischio anche la partita tra Juventus e Napoli, dove gli azzurri sono partiti per Torino ma l’Asl ha messo in quarantena Zielinski, Lobotka e Rrahmani, e Spezia-Verona, con gli scaligeri che contano ben 10 positivi tra tesserati e staff.

Si attendono aggiornamenti.