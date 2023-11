Sette partite con un solo centrale a disposizione prima della riapertura del mercato. Milan, come farai?

Da oggi al 2 gennaio 2024, giorno in cui aprirà il mercato invernale, il Milan avrà sette partite: cinque di campionato contro Frosinone, Atalanta, Monza, Salernitana e Sassuolo, una di Champions League contro il Newcastle e una di Coppa Italia contro il Cagliari, in programma proprio quando incomincerà la campagna acquisti di gennaio. Al momento, Stefano Pioli ha a disposizione solo un difensore centrale, vale a dire Fikayo Tomori.

EMERGENZA TOTALE - E' vero che dalla Primavera verrà aggregato stabilmente il giovane Simic e la speranza a Milanello è che prima o poi si rivedrà in campo anche Simon Kjaer, sparito dai radar per un affaticamento da un mese e mezzo, ma come farà Pioli con un solo centrale di ruolo nel prossimo mese? Contro il Borussia Dortmund, è stata adattato Rade Krunic, così come nel finale di gara contro il Napoli è stato spostato Theo Hernandez al centro della retroguardia dopo l'infortunio di Pellegrino, ma il Milan si giocherà tanto da qui a fine anno e sarà davvero complicato ottenere risultati positivi in questa situazione.

MEGLIO UNO IN PIU' CHE IN MENO - E il mercato degli svincolati? Purtroppo non propone granché, gli unici profili "prendibili" sono degli over 30 che non rientrano nel progetto del club di via Aldo Rossi (per esempio ci sono l'ex United Phil Jones, l'ex Sampdoria Mustafi o Jerome Boateng). Ma sorge spontanea una domanda: in un'emergenza come quella del Diavolo non è forse meglio essere in uno in più che in uno in meno? Sette partite sono tante e il Milan si gioca parecchio in tutte e tre le competizioni. E farlo con un solo difensore centrale a disposizione non sarà affatto semplice.