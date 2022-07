Si rivedono Theo e Leao: primi lampi, il loro ritorno è già efficace

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano buone notizie dall'Ungheria, nonostante la sconfitta contro lo ZTE (3-2): sono tornati Theo Hernandez e Rafael Leao. La Gazzetta dello Sport sottolinea come i due abbiano portato un apporto più propositivo alla manovra offensiva del Milan, con lampi, dribbling e inserimenti, sfiorando entrambi il gol. Il tutto con pochi allenamenti sulle gambe rispetto a chi non è andato in nazionale.

Prime impressioni

La condizione fisica è quella che è: gambe pesanti, preparazione diversa, sia per essere tornati dopo rispetto a chi ha iniziato la nuova stagione dall'inizio, sia per quello che i rossoneri dovranno affrontare prima del Mondiale, ovvero 21 gare in poco più di quattro mesi. Le prime impressioni, comunque, sono positive. Con il passare del tempo e delle amichevoli, rivedremo i due Top Player del Milan nuovamente in forma.

Gol e assist

Come abbiamo detto in precedenza, i primi lampi si sono visti. Qualche serpentina di Leao, le galoppate con e senza palla di Theo Hernandez occasioni da gol create. Nella passata stagione la coppia di sinistra è stata letale, una vera e propria spina nel fianco per le difese avversarie. La parte più difficile sarà riconfermarsi, ed è un discorso che vale per tutta la squadra, ma Theo e Leao sono consapevoli delle proprie qualità.