Sirene arabe per Adli: prima offerta troppo bassa, il Milan chiede 15-20 milioni. In difesa si riaccende la pista Emerson Royal

Ismael Bennacer non è l'unico giocatore del Milan ad essere finito nel mirino dell'Arabia Saudita: come riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, anche Yacine Adli piace ad un club della Saudi League che avrebbe già presentato un'offerta alla società di via Aldo Rossi. Questa proposta è stata però giudicata troppo bassa dai rossoneri che chiedono 15-20 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista francese.

DOPPIO COLPO - Dall'eventuale cessione dell'ex Bordeaux, il Milan punta ad ottenere nuove risorse da investire poi per alcuni colpi in entrata in mezzo al campo, come per esempio Youssouf Fofana e Lazar Samardzic, i quali non sono alternativi, anzi il Diavolo è al lavoro per provare a prendere entrambi. Sul mediano del Monaco, i dirigenti milanisti stanno lavorando da tempo per arrivare ad un accordo con il club monegasco, così come stanno trattando con l'Udinese per il serbo. Entrambi i giocatori spingono per sbarcare in rossonero il prima possibile.

PISTA DI NUOVO CALDA - Intanto, il Milan si sta muovendo anche per rinforzare la difesa: se Pavlovic si sta avvicinando sempre di più, la novità delle ultime ore è che si è riaccesa la trattativa per Emerson Royal, terzino destro del Tottenham. Sul tavolo degli Spurs c'è ancora la proposta presentata qualche settimana fa dal Diavolo che è di poco superiore ai 10 milioni di euro. Se gli inglesi accetteranno, Fonseca avrà finalmente il laterale destro di spinta che aveva richiesto.