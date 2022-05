Sito del Sassuolo in tilt: è pronta l’invasione del Mapei (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa delle comunicazioni ufficiali del GOS e del Sassuolo in merito alla messa in vendita dei biglietti per la partita di domenica, alle 18, al Mapei Stadium, ecco che l’effetto ultima giornata ha già mietuto la sua prima “vittima”. Si tratta del sito ufficiale del Sassuolo, dove compare la sola schermata che informa che le info sui tagliandi per la partita contro il Milan saranno messe preso online.

In realtà è già dalla scorsa settimana che il traffico web prodotto dai tifosi milanisti verso la sezione biglietteria, ha messo in crisi l’house organ neroverde. Ma quando c’è un evento in ballo, è così. Non ci sono sé e non ci sono ma. I tagliandi, che saranno acquistabili sul sito di VivaTicket, andranno a ruba visto che già sono partiti gruppi whatsapp per organizzarsi davanti ai pc e per preparare le macchine.

Sarà una settimana lunga, intensa, dove verranno rievocati fantasmi che possano minacciare la serenità dell’ambiente milanista che, ancora una volta, sta facendo quadrato attorno alla squadra e all’allenatore. Milanello è un bunker, i giocatori pensano solo a far bene il loro lavoro e al modo migliore per finirlo, il lavoro.

Vi terremo aggiornati sulla questione biglietti (non ne abbiamo a disposizione e non ne possiamo procacciare), con l’auspicio di vedere un Mapei pieno di colori rossoneri.