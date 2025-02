Sky - A Empoli prima da titolare per Sottil e Joao Felix. In panchina Reijnders e Leao

Secondo quanto riferisce Sky, domani alle 18 sul campo dell'Empoli, Sergio Conceiçao farà un po' di turnover in vista della successiva sfida di Champions League contro il Feyenoord (mercoled'ì alle 21 in Olanda): in difesa cambiano i due centrali con Gabbia e Thiaw che prenderanno il posto di Tomori e Pavlovic. Sulle corsie laterali confermati Walker a destra e Theo Hernandez a sinistra. In mezzo al campo turno di riposo per Reijnders e spazio dal primo minuto per Fofana e Musah, con quest'ultimo che sarà poi squalificato in Champions.

Nel 442 di Conceiçao, come esterni di centrocampo ci saranno Sottil a destra (esordio dal primo minuto per l'ex Fiorentina) e Pulisic a sinistra. Leao dovrebbe partire quindi ancora dalla panchina anche perchè non è al meglio della condizione per un piccolo problema alla caviglia. La coppia di attaccanti sarà quella composta da Joao Felix, che farà anche lui il suo esordio da titolare con la maglia del Milan, e Abraham, che è in vantaggio su Gimenez.

Questa, dunque, la probabile formazione rossonera contro l'Empoli: (4-4-2) Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Sottil, Fofana, Musah, Pulisic; Joao Felix, Abraham.

DOVE VEDERE EMPOLI-MILAN

Data: sabato 8 febbraio 2025

Ore: 18.00

Stadio: Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena, Empoli

Diretta TV: DAZN

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Pairetto

ASSISTENTI: Rosi l. - Yoshikawa

IV UOMO: Collu

VAR: Serra

AVAR: Chiffi