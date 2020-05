Sky - Allarme Ibra: si ferma in allenamento, rischia lungo stop

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic si sarebbe infortunato nell'allenamento di questa mattina a Milanello. Oggi l'attaccante svedese si sottoporrà a degli esami per stabilire l'entità della problematica, ma il timore è che rischi un lungo stop, anche considerando l'età. Il tutto sarebbe avvenuto nella partitella di fine allenamento: Ibra avrebbe compiuto uno scatto per raggiungere un lancio lungo e avrebbe sentito un dolore al polpaccio. C'è la possibilità concreta che si sia verificato uno stiramento del gemello (problemino che aveva gestito in tempo nel periodo tra gennaio e febbraio). Il Milan si augura che l'infortunio non abbia coinvolto il tendine d'achille, ma il rischio c'è. L'attaccante ha lasciato Milanello senza stampelle, ma scuro in volto.