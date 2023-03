Sky - Allenamento personalizzato per Ibrahimovic. Provato ancora Giroud in attacco

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Zlatan Ibrahimovic sta tornando in condizione e scalpita. Lo svedese, che ieri ha giocato entrambi i tempi da 25 minuti della partitella con l'Under 18 rossonera, quest'oggi ha svolto un allenamento personalizzato come da programma. A riportarlo è Manuele Baiocchini in diretta da Milanello a Sky Sport. Inoltre, in vista della gara con la Salernitana, potrebbero esserci diversi cambi: Thiaw potrebbe riposare per lasciar spazio a Kjaer, uno tra Tonali e Krunic dovrebbe andare in panchina mentre Brahim potrebbe riposare. Davanti provato ancora Olivier Giroud.