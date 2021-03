Sky - Altra tegola per il Milan: Rebic infortunato, salta il Verona

Altra brutta notizia in casa rossonera. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, Ante Rebic ha lasciato Milanello e non sarà a disposizione per la sfida di domani contro il Verona. Non è ancora chiaro quale sia il problema fisico accusato dall'attaccante croato, solo l'ennesimo infortunio di una lunga serie.

La lista degli infortuni si allunga, perchè a Verona mancheranno anche Ibrahimovic, Mandzukic, Calhanoglu e Bennacer.