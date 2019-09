Sky - Confronto a Milanello tra Giampaolo e Paquetà dopo la story Instagram del brasiliano

Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, Marco Giampaolo oggi ha parlato di fronte alla squadra e in privato a Lucas Paquetà, a seguito della story su Instagram del giovane calciatore, il quale si era detto orgoglioso di sentirsi un brasiliano. Il riferimento del classe '97 era legato alle parole di Giampaolo dopo il successo sul Verona, quando l'allenatore aveva dichiarato: "Paquetà deve essere meno brasiliano". Una frase che evidentemente è stata mal interpretata dal ragazzo che si è espresso in tono vagamente polemico sul social network (in fondo all'articolo l'immagine della story): presa di posizione che non è piaciuta alla società. Il tecnico abruzzese, in occasione dell'allenamento a Milanello, ha spiegato all'ex Flamengo che quelle parole erano volte a farlo diventare un punto fermo e un giocatore completo e non riferite alla nazionalità del calciatore.