Sky - Higuaín al Chelsea: via libera del Milan e intesa con la Juventus. Sarà prestito

Aggiornamento di mercato fondamentale per il futuro di Gonzalo Higuaín fornito da Gianluca Di Marzio nel corso di 'Calciomercato - L'Originale' su Sky Sport: "Subito dopo la partita, Juventus e Chelsea, col via libera del Milan, hanno trovato l'intesa di massima per il trasferimento del Pipita ai Blues. Sarà un prestito di sei mesi, che diventerà poi obbligo di un ulteriore prestito di un'altra stagione legato a presenze e obiettivi del giocatore. Il Chelsea non compra tutto il cartellino del giocatore, ma al verificarsi di certe condizioni il prestito verrà prolungato per un ulteriore anno. Questa è la formula per la quale tutte le società hanno chiuso".