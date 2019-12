Sky - Ibra-Milan, giorni da dentro o fuori. Ci sarà un incontro prima di Natale

Manuele Baiocchini, intervenuto su Sky Sport 24, ha fornito aggiornamenti sulla trattativa ibra-Milan: “Giorni caldi perché sono gli ultimi giorni che il Milan attenderà prima di cambiare obiettivo. Non ci sono ultimatum, non ci sono scadenze, però se la risposta di Zlatan Ibrahimovic non dovesse arrivare in questi giorni, al più tardi entro la Vigilia, il Milan ritirerebbe la sua offerta. Ci si aspettava che Ibra accogliesse con maggiore entusiasmo l’offerta, che potesse iniziare ad allenarsi ad inizio dicembre per essere pronto il 6 gennaio per la ripartenza del campionato, invece Ibrahimovic non ha ancora dato la sua risposta. CI sono stati in questi giorni dei contatti con Raiola, ci sarà anche un incontro prima di Natale per fare il punto della situazione però siamo quasi ad una situazione da dentro fuori. Tre, quattro, cinque giorni massimo e poi il Milan cambierà obiettivo”.