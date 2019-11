Sky - Ibra non andrà all'Hammarby: possibili rapporti commerciali con il club di Stoccolma

Il post di Ibrahimovic ha fatto immediatamente il giro del web, tra social e media. Secondo Sky Sport, però, non si tratterebbe di un indizio di mercato.

Alle 7.37 Zlatan Ibrahimovic - si legge sul sito della nota piattaforma televisiva - ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video con la maglia dell'Hammarby, club di prima divisione svedese, con il suo nome stampato sulla schiena. Un post che ha fatto il giro del mondo e che è subito sembrato un indizio sulla prossima destinazione di Ibra. Ma l'Hammarby in realtà non sarà la prossima squadra del fuoriclasse svedese. Su questo non ci sono dubbi, ma non si può invece escludere che nel prossimo futuro ci possano essere rapporti commerciali tra il club svedese e la famiglia Ibrahimovic. Il futuro immediato del fuoriclasse svedese interessa molti club, anche italiani, come riportato nelle scorse settimane dalla squadra mercato di Sky Sport.

I tifosi del Milan, dunque, possono ancora continuare a sperare. I vertici rossoneri hanno presentato un'offerta ben precisa al giocatore (6 milioni di euro complessivi per diciotto mesi di contratto) e restano in attesa di una risposta che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.