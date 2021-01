Sky - Il Milan ha praticamente chiuso per Meité, domani verranno sistemati gli ultimi dettagli

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport durante "Calciomercato - L'originale", il Milan ha praticamente chiuso per Soualiho Meité del Torino. Domani verranno definiti gli ultimi dettagli economici, ovvero come dividere i dieci milioni tra prestito oneroso e diritto di riscatto. Domani mattina verrà invece definito il contratto del calciatore. Il Milan vuole fare in fretta per mettere a disposizione il centrocampista francese per Cagliari. Il classe '94, convocato in entrambe le sfide contro il Milan, non è neanche sceso in panchina proprio in ottica delle trattative di mercato.