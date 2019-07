Sky - La Roma ripensa a Suso: idea dei giallorossi che porta all'attaccante rossonero

Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, la Roma, a distanza di un anno, sta ripensando nuovamente a Suso, giocatore che con Giampaolo non avrebbe una vera e propria collocazione tattica. E' un'idea, quella dei giallorossi, e il Milan ne è a conoscenza. Non si sa ancora se si vorrà impostare la trattativa con soltanto cash o con una contropartita tecnica. Ora bisognerà capire se questa operazione potrà decollare e se ci saranno i modi e i margini per provare a portarla avanti. Lo spagnolo ha un contratto in essere con il club rossonero fino al 2022 e una clausola, che vale per l'estero, di 40 milioni di euro. I giallorossi avevano sondato il giocatore anche la scorsa estate senza però affondare: chissà che questa non possa essere l'occasione giusta per portare avanti questa pista.