Sky - Mercato Milan: Carrasco difficile e costoso, piace Sensi. Idea Kean e mani sul baby Abanda

Nel corso di 'Calciomercato - L'Originale' su Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha fornito importanti aggiornamenti sul mercato rossonero: "Stiamo lavorando per capire i reali obiettivi del Milan, e non è facile. Posso dire che due tentativi per Sensi e Carrasco sono stati fatti in questi giorni. Contatti che verranno intensificati nei prossimi giorni anche se il Sassuolo non accetta la formula del prestito mentre il belga guadagna troppo, 10 milioni netti, e nonostante l'apprezzamento per il Milan non ha intenzione di abbassare le proprie richieste economiche. In più la società cinese proprietaria del cartellino non darebbe il ragazzo in prestito, ma solo tramite cessione. Quindi, al momento, operazione non semplicissima. So che il Milan ha fatto anche un sondaggio per Kean, che piace a Gattuso, ma la Juve non vuole darlo in prestito. Su Muriel era legittimo l'interesse del Milan, ma la parola con la Fiorentina è stata cruciale. Per Gabbiadini invece il Southampton non apre al prestito con diritto di riscatto. Mentre per il futuro, soprattutto in estate, occhio al nome di Barella. Tutti parlano di altri club come Inter e Juventus, ma ci sarà anche il Milan in corsa. Ultima cosa ma non meno importante: Diavolo al lavoro sui giovani, ha messo le mani su Leroy Abanda a parametro zero e pagando solo il parametro di formazione. Terzino sinistro classe 2000 del Monaco".