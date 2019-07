Sky - Milan, è fatta per Bennacer: 17-18 milioni tra parte fissa e bonus

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Milan avrebbe chiuso per Ismael Bennacer. Nell'incontro con l'Empoli, Maldini e Massara inizialmente offrivano 13 milioni di euro, con la richiesta del club toscano che era di 15+3 di bonus. Alla fine l'intesa è stata raggiunta a 16 milioni + un bonus di 1-2 milioni. Ieri in gran segreto Maldini e Massara avevano incontratto Moussa Sissoko, agente del giocatore, per gettare le basi sull'accordo contrattuale, ovvero ingaggio e commissioni. Ne riparleranno tra stanotte e domani, ma la strada ormai è tracciata. L'operazione ha beffato la Fiorentina, che aveva offerto 12 milioni di euro.