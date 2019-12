Sky - Milan, il punto sul mercato: i rossoneri provano a chiudere per un giovane dello Zurigo

Sky Sport ha fatto il punto sul mercato del Milan, tra nomi ormai noti, come Zlatan Ibrahimovic, e anche una new entry. Secondo quanto riportato dall'emittente, ad oggi il Milan sta attendendo il sì di Ibra ad una proposta che non risulta essere mai stata ritoccata. Non risulta che siano state comunicate decisioni da parte dello svedese. In questa sessione di mercato il club rossonero vorrebbe prendere un difensore centrale - Jean-Clair Todibo, se si chiuderà con il Barcellona sulla formula di acquisto - e un centrocampista, forse anche a prescindere dall'uscita o meno di Kessie. Il Diavolo, però, sta lavorando per prendere Becir Omeragic, un difensore centrale classe 2002 dello Zurigo. Gli addetti ai lavori sono convinti che la cosa giusta da fare sia bloccarlo ora, prima che esordisca in nazionale maggiore e il suo prezzo schizzi alle stelle.