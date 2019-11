Sky - Milan, nuovo contatto e prima proposta per Ibra. I rossoneri lo vorrebbero a Milanello già a dicembre

Secondo quanto riferisce Sky, dopo l'incontro di ieri, c'è stato nelle ore successive un nuovo contatto tra il Milan e Raiola, con i rossoneri che hanno fatto una proposta per Zlatan Ibrahimovic. La novità più grande, nonostante l'affare sia molto difficile, è che il club rossonero, nel caso in cui l'operazione dovesse andare in porto, vorrebbe che lo svedese iniziasse ad allenarsi con il resto del gruppo milanista a Milanello già a dicembre. Tra una settimana potrebbe esserci un nuovo incontro tra le parti.