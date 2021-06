Sky - Milan, ripresi i contatti per il rinnovo di Calhanoglu. Si attende risposta in tempi brevi

Secondo quanto riportato da SkySport, si sta provando a riaprire la pista rinnovo tra il Milan e Hakan Calhanoglu. Nelle ultime ore, infatti, ci sarebbe stato un incontro proficuo tra le parti con un ultimo tentativo per prolungare il rapporto tra il 10 turco e il club rossonero. Il Milan si aspetta una risposta in tempi brevi, al massimo in una settimana.

LA SITUAZIONE - Il contratto di Calhanoglu scadrà il 30 giugno, ma, rispetto a quanto accaduto con Gigio Donnarumma, il Milan conta ancora di poter proseguire il rapporto con l'ex Leverkusen. L'Europeo fungerà da spartiacque per il suo futuro: da un lato la possibilità di rinnovare con il Milan ad una cifra leggermente più bassa rispetto a quelle richieste dal suo entourage, dall'altro i (tanti) soldi provenienti dalla ricchissima offerta qatariota; Maldini, infatti, ha proposto al turco un rinnovo da 4 milioni di euro + bonus, mentre l'Al Duhail gli proporrebbe un contratto triennale da 8 milioni di euro a stagione, a cui si aggiungono altri 8 milioni alla firma; sullo sfondo restano le altre ipotesi 'europee', tra cui la Juventus.

TEMPO LIMITE - C'è, ovviamente, un tempo limite da rispettare. Il Milan ha fatto oggi un ultimo tentativo, nell'attesa che Calhanoglu, dopo essersi preso il suo tempo per riflettere e decidere, possa fornire una risposta positiva nel giro di una settimana. Pioli, d'altronde, ha sempre dimostrato di credere nelle qualità del calciatore, a cui ha spesso affidato, nonostante prestazioni non sempre positive per costanza di rendimento e incisività, le chiavi del gioco del Milan. Il 10 rossonero è ora alla prova del 9: accettare il Milan dopo l'ultimo incontro - ripetiamo, proficuo - di oggi o lasciare il rossonero a parametro zero?