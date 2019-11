Stando a quanto riporta Sky Sport 24, c'è stato un incontro fra Mino Raiola ed il Milan per Zlatan Ibrahimovic. Secondo l'ultim'ora della tv satellitare si sta valutando la fattibilità dell'operazione per il mercato di gennaio. Un primo passo insomma per capire se l'affare può realmente entrare nel vivo.