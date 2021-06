Sky - Tentativo a sorpresa dell'Inter per Hakan Calhanoglu

Come riportato da Gianluca di Marzio attraverso un tweet, l'Inter si è mossa a sorpresa per Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco, fresco dell'eliminazione dall'Europeo con la Turchia, è in scadenza di contratto con il Milan. Sondaggio in corso dei nerazzurri che vorrebbero prendere il turco, ormai sempre più lontano dal Milan. Calhanoglu potrebbe andare a sostituire Eriksen.