Sky - Trattativa per Donnarumma al PSG e Areola al Milan

Gianluca di Marzio, a “Calciomercato – L’originale”, ha rivelato una trattativa tra Milan e Pari Saint Germain per Gigio Donnarumma: “Trattativa in corso per Gigio al PSG. In cambio al Milan arriverebbe Areola. Si cerca a giusta quadratura sulle parti, sulla valutazione dei cartellini. Il Milan valuta Donnarumma 50 milioni, comunque ha bisogno di fare plusvalenze e questa sarebbe tale. Areola viene valutato intorno ai 30 milioni di euro, entrambi sono assistiti da Raiola ed è normale che non li voglia mettere in concorrenza. Ora si vedrà se le parti in causa riusciranno a trovare la quadratura per trovare un accordo in tempi brevi”.