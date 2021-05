SkySports - Accordo ad un passo tra il Milan ed Olivier Giroud

Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria della Champions League che in casa del Chelsea è già il momento di pensare alla prossima stagione e al rinnovamento delle rosa. Tra i giocatori che con ogni probabilità lasceranno il club londinese c'è anche Oivier Giroud, il cui futuro potrebbe presto colorarsi di rossonero.

IN SCADENZA - A riferirlo è SkySport in Inghilterra che riporta che l'attaccante francese è molto vicino a trovare un accordo per il suo trasferimento al Milan. Il giocatore è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e quindi sbarcherebbe a Milanello a parametro zero. Nella stagione che si è appena conclusa, Giroud, tra tutte le competizioni, ha giocato 31 partite, segnando 11 gol (di cui 4 in Premier League e ben 6 in Champions League).