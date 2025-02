Sono le imperfezioni a rendere l'arte sublime. Il Milan mostra fiducia a Maignan, tra sfide cruciali e rinnovo di contratto

E' un leader di questa squadra, lo è sempre stato e lo sarà anche per i prossimi anni. Mike Maignan è indubbiamente uno dei migliori portieri del mondo, e tra cadute, parate, errori e risalite rappresenta uno dei punti di forza di questa squadra. Dalla porta blindata (e record) contro il Verona al rinnovo di contratto fino al 2029. Il focus sul capitano del Milan:

Leader della squadra

Nonostante l'ultimo pesante errore in Champions contro il Feyenoord, Mike resta in assoluto un portiere di valore. Guai a mettere in dubbio l'importanza del francese in questa squadra e spogliatoio, anche se probabilmente questo non è il suo miglior periodo stagionale. Il Milan però vince e subisce pochi gol, come in occasione dell'ultima partita di campionato contro il Verona. Infatti, il Diavolo è la squadra che ha ottenuto più clean sheet casalinghi in questa Serie A, ben sette.

Parole e autocritica

Intervenuto a Dazn nel post partita, la grande lucidità mentale di Mike e questa autocritica importante sul proprio momento di forma. Pesa ovviamente l'errore contro il Feyenoord, non ancora decisivo per le sorti dei rossoneri in Champions.

Maignan non si nasconde però: "Non è il periodo migliore della mia carriera. L’importante è mantenere la positività e la fiducia ogni giorno. Sono tre partite che è un po’ così, ma io ho fiducia in me. Devo continuare a lavorare”.

Fiducia e rinnovo di contratto

Nonostante il periodo poco positivo del portiere e capitano rossonero, il Milan ha un accordo verbale con Mike Maignan per il rinnovo di contratto. Il portiere rossonero ha dato luce verde al Milan e le parti dovrebbero incontrarsi ancora nelle prossime settimane per ratificare l'accordo e firmare il rinnovo, che sarà fino al 2029 (o 2028+un'opzione per un anno). Il francese diventerà uno dei giocatori più pagati in rosa con uno stipendio netto da 5 milioni di euro più vari bonus.