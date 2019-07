Spazi ristretti e concorrenza raddoppiata, Cutrone può lasciare il Milan: si parte da 25 milioni

Fiducia e spazio. È quello che chiede Cutrone per restare al Milan. Al momento, però, nessuno può dargli garanzie. Sia chiaro: i vertici rossoneri stravedono per il giovane attaccante, su questo non ci piove. Giampaolo, però, potrebbe avere altre idee in testa. Una su tutte: provare a rilanciare André Silva, il quale potrebbe inserirsi bene nel 4-3-1-2 del tecnico abruzzese.

CONCORRENZA - Piatek è un punto fermo della squadra, ma attenzione al portoghese, che potrebbe diventare la spalla ideale del Pistolero. Spazi sempre più ristretti, dunque, e concorrenza raddoppiata: il futuro al Milan di Cutrone è a rischio, nonostante il ragazzo abbia mostrato più volte il suo amore per questi colori. Ma la prospettiva di giocare con continuità lo attira e non poco. Ecco perché potrebbe lasciare il club nel corso dell’estate.

PLUSVALENZA - Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per Patrick si parte da venticinque milioni di euro, ma un’asta può far salire il prezzo di vendita. Sulle sue tracce ci sono Fiorentina, Torino e Sassuolo: la cessione di Cutrone consentirebbe al Milan di mettere a referto un’importante plusvalenza.